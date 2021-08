https://it.sputniknews.com/20210827/muore-di-covid-19-poche-settimane-dopo-il-padre-in-fin-di-vita-lancia-unappello-vaccinatevi-12668043.html

Muore di COVID-19 poche settimane dopo il padre, in fin di vita lancia un'appello: "Vaccinatevi!"

Muore di COVID-19 poche settimane dopo il padre, in fin di vita lancia un'appello: "Vaccinatevi!"

Stroncati dal Covid-19 nel giro di poche settimane, prima il padre e poi il figlio di 47 anni, entrambi edicolanti di Borgo San Lorenzo in provincia di...

Luca Amaducci, questo il nome dell’edicolante più giovane, aveva anche raccontato la sua vicenda sui social network, spiegando, ad inizio agosto, che stava male da 9 giorni con febbre a 38 – 40, allucinazioni, mal di gola, mal di testa e tosse.L’uomo aveva scritto anche che la dottoressa dell’USCA gli avrebbe dato una terapia, ma che la terapia lui non l’ha vista mai.E poi l’invito, a chi non lo avesse fatto, a vaccinarsi.Purtroppo, pochi giorni fa Luca Amaducci è morto, portato via dal Covid-19, come era accaduto al padre.Sgomento il piccolo paesino dove vivevano i due. Anche il sindaco Filippo Carlà Campa non ha fatto mancare il cordoglio dell’autorità comunale alla famiglia dei due suoi concittadini.In terapia intensiva, ha detto uno pneumologo di Trieste, ci sono principalmente persone non vaccinate, che sfidano la morte pur di non vaccinarsi.

Black Bird Pubblicate anche le testimonianze di chi per la merda di vaccino si è rovinato la vita ... Ah dimenticavo ...questo non lo potete fare altrimenti il Ministero della Salute non vi da piu la vostra parte di paga da quei 50 milioni stanziati proprio per voi in cambio di propaganda pro vaccino ! .... Fatte schifo ! 4

raus jUEde Resta il fatto che non è stato curato fin dall' inizio. Gli hanno dato l'ossigeno e se ne sono lavati le mani. Se invece dell'edicolante fosse stato un vip (vedi De Rossi), a quest'ora stava già a casa guarito. 3

