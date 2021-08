https://it.sputniknews.com/20210827/moria-di-pesci-nelle-acque-del-tevere-e-del-litorale-romano-12676805.html

Moria di pesci nelle acque del Tevere e del litorale romano

Nuova moria di pesci nelle acque del Tevere, la denuncia delle associazioni ambientaliste: "Accertare immediatamente le responsabilità".

Le autorità sanitarie sono già al lavoro per individuare la causa della moria di pesci nelle acque del Tevere. Ma quello delle decine di esemplari che galleggiano senza vita nelle acque del fiume biondo è un film già visto.Era già successo lo scorso anno, quando il fenomeno si era verificato per ben due volte, prima nel mese di giugno e poi a luglio. Allora a causare la “strage” ittica, secondo i rilievi effettuati dall’Arpa Lazio, era stato un quantitativo eccessivo di sostanze tossiche nelle acque del fiume.Nel primo caso, come ricorda Roma Today, si sarebbe trattato di nicotinoidi, un pesticida utilizzato per coltivare il mais. Poi, ad inquinare il fiume, dopo alcune piogge, sarebbero state le acque reflue che si trovano lungo gli argini che, riversandosi nel Tevere, avrebbero fatto aumentare la concentrazione di azoto, fosforo e ammoniaca nell’acqua, riducendo la percentuale di ossigeno e provocando il soffocamento degli animali.Anche oggi, sotto accusa c’è il temporale che si è abbattuto sulla Capitale lo scorso 24 agosto e che potrebbe aver provocato un fenomeno analogo. Ad indagare sulle cause, come riferisce Repubblica, ci sono la Capitaneria di porto di Roma, l'ufficio Ambiente del Comune di Fiumicino e il Servizio veterinario della Asl, che stanno conducendo verifiche in acqua e a terra.Le segnalazioni sono arrivate da più punti, dal fiume Tevere, all’altezza di Ponte Marconi, al litorale romano, dove i pesci morti sono stati ritrovati a largo di Fregene, Maccarese, all’altezza della foce dell’Arrone e a Fiumicino.A protestare sono le associazioni ambientaliste, come Ecoitalia Solidale, che ieri ha effettuato un sopralluogo proprio alla foce del Tevere. “Più volte – ricordano il presidente Piergiorgio Benvenuti e la responsabile per il Lazio, Giuliana Salce - si sono nel tempo verificate morie di pesci, sia lungo il Tevere che nelle coste romane, ed i dubbi e le ipotesi sono sempre le stesse. L’inquinamento causato dalle piogge che, tramite i canali e i fiumi, giunge direttamente sino al mare, insieme ai pesci privi di vita, o lo sversamento di pesticidi ed inquinanti”.L’associazione chiede, quindi, “un immediato accertamento delle responsabilità per comprendere esattamente le dinamiche dell’episodio, bloccare i fenomeni di inquinamento ed accertare il grado di tossicità che sta interessando il litorale romano, per difendere l’equilibrio ambientale, la sicurezza dei cittadini, dei turisti e le attività economiche come il turismo e la pesca”.

