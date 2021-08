https://it.sputniknews.com/20210827/miocardite-causata-dal-vaccino-con-il-covid-19-il-rischio-e-4-volte-superiore-12668936.html

Miocardite causata dal vaccino? Con il Covid-19 il rischio è 4 volte superiore

L’attenzione è focalizzata tutta sulla pandemia e non si fa che leggere di notizie secondo cui i vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 sono pericolosi... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T07:46+0200

coronavirus

vaccino

Ma un recente studio fa cadere anche questo appiglio a cui i no-vax si aggrappavano con tutte le forze.La miocardite, cioè una infiammazione della parete del cuore, che veniva in particolare associata al vaccino Pfizer, è statisticamente inferiore rispetto al rischio di contrarre questa patologia se ci si ammala di Covid-19.Tutto questo, e molto altro ancora, è contenuto nello studio pubblicato dal New England Journal of Medicine, che evidenzia come l’immunizzazione da vaccino ha una probabilità di scatenare l’effetto in un numero di casi contenuto.I ricercatori hanno analizzato milioni di cartelle cliniche comparandole con un gruppo di cartelle cliniche di controllo, per essere sicuri che l’analisi dei dati condotti portasse ad un risultato scientificamente esatto e non viziato da errori.Anche questa ricerca, quindi, evidenza come il virus Sars-CoV-2, che genera la malattia Covid-19, è ben più pericoloso di qualsiasi medicina prodotta per sconfiggerlo.

2021

coronavirus, vaccino