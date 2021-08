https://it.sputniknews.com/20210827/meloni-lodio-in-italia-secondo-la-sinistra-e-quello-non-visto-contro-la-destra-12683471.html

Meloni, l’odio in Italia secondo la sinistra e quello non visto contro la destra

Certa sinistra non fa altro che parlare del “clima d’odio” che ci sarebbe in Italia. Troppo spesso però, dimentica o fa finta di non vedere i continui attacchi... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T22:28+0200

giorgia meloni

politica italiana

Lo scrive Giorgia Meloni, deputata e presidente di Fratelli d’Italia. E lo scrive a pochi giorni dall’apertura della sede del partito a Cesena, dove qualcuno ha affisso con del nastro adesivo un foglio con scritto a mano: “A Piazzale Loreto c’è ancora tanto posto”. E una sigla a firma del messaggio intimidatorio: GAP.Piazzale Loreto richiama il modo in cui furono appesi dopo essere stati giustiziati Benito Mussolini, la compagna Claretta Petacci e altri esponenti del dissolto regime fascista.Meloni e gli stalkerMa Giorgia Meloni è abituata anche alle minacce di odio e violenza personale che sopporta da anni a causa degli stalker che la perseguitano.Per uno di questi è iniziato il processo, ma la Meloni in tribunale aveva confessato che la vicenda non la faceva dormire la notte e che era preoccupata in particolare per la figlia di pochi anni.

2021

