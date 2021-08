https://it.sputniknews.com/20210827/lallarme-dagli-usa-boom-di-avvelenamenti-con-il-farmaco-dei-no-vax-12685630.html

L'allarme dagli Usa: boom di avvelenamenti con il farmaco dei no-vax

I Centers for Disease Control and Prevention americani mettono in guardia sull'aumento di intossicazioni da ivermectina, il farmaco utilizzato dai no-vax per curare il Covid.

Secondo alcuni studi, se somministrata entro 48 ore dall’infezione da Covid-19, avrebbe la capacità di inibire la replicazione del virus. Per questo l’ivermectina, un antiparassitario utilizzato soprattutto in ambito veterinario, è entrata nella rosa delle cosiddette cure alternative al Sars-Cov-2, diffondendosi tra i contrari al vaccino.Dopo la più famosa idrossiclorochina, sponsorizzata anche dall’ex presidente Donald Trump, ora in America sempre più no-vax puntano tutto su questo farmaco. Il dibattito sull’ivermectina tiene banco nei media conservatori, compresa Fox News, e trova testimonial anche fra i senatori repubblicani, come Ron Johnson, del Wisconsin.Ma i risultati sembrano essere tutt’altro che efficaci, tanto che sulla questione, di recente sono dovuti intervenire sia la Fda, sia i Centers for Disease Control and Prevention. I numeri sono eloquenti. In una settimana normalmente l’ivermectina viene prescritta in media 3.600 volte. Dal luglio del 2021 il numero di ricette firmate dai medici è aumentato vertiginosamente, fino ad arrivare ad 88mila nella settimana dal 7 al 13 agosto. Un'ingestione massiccia del rimedio, infatti, può provocare problemi allo stomaco, danni al sistema nervoso, convulsioni, coma e addirittura la morte. I Cdc, quindi, raccomandano di non ricorrere al fai-da-te, ricordando che è ancora in corso la sperimentazione clinica per determinare l’effettiva efficacia del farmaco contro il Covid.La pratica però, ormai, è talmente diffusa da aver portato la Fda americana a pubblicare una scheda informativa sugli effetti collaterali dell’ivermectina, accompagnata da un tweet piuttosto eloquente: “Non siete cavalli o mucche, seriamente: smettetela”.Anche la Fda afferma di aver ricevuto decine di segnalazioni di pazienti finiti in ospedale dopo essersi curati con il farmaco destinato all’uso veterinario. Anche quello usato per trattare i parassiti negli esseri umani, ricorda l’autorità statunitense, non può essere assunto in dosi diverse da quelle consigliate e per scopi differenti.“Non si tratta – ricorda ancora la Fda – di un antivirale”. Ed assumerlo in grandi quantità, è l'avvertimento, “può causare gravi danni”.

raus jUEde Classico esempio di disinformazione in stile giudeo. Se da una parte si forniscono cifre esatte (forse) per cui """""""....il numero di ricette firmate dai medici è aumentato vertiginosamente, fino ad arrivare ad 88mila nella settimana dal 7 al 13 agosto."""""", dall'altra si rimane nel generico, in quanto """"" Parallelamente, aggiungono i Cdc nella nota ripresa dalla Cnn, le chiamate ai centri anti-veleno sono triplicate. """""""" CIOE' QUANTE? E LE CHIAMATE NON SIGNIFICANO RICOVERI. Che ci siano i soliti imbecilli che si curano da soli come quando assumono droghe è più che scontato, ma che ci sia questa vomitevole disinformazione da mediastrem di livello della CNN è inaccettabile. Qui la battaglia non è più sui vaccini, ma nell'eliminazione di un intero sistema di potere (e quindi di una razza-etnia). 1

coronavirus nel mondo