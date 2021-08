https://it.sputniknews.com/20210827/la-previsione-di-rasi-avremo-ospedali-pieni-di-malati-covid-19-non-vaccinati-12677960.html

La previsione di Rasi: avremo ospedali pieni di malati Covid-19 non vaccinati

La previsione di Rasi: avremo ospedali pieni di malati Covid-19 non vaccinati

Accanto a chi diffonde ottimismo, come il professore Francesco Vaia, ci sono anche quelli come il professore Guido Rasi, docente di microbiologia... 27.08.2021, Sputnik Italia

“Purtroppo avremo di nuovo le corsie piene di non vaccinati gravi, perché la variante Delta è molto veloce a infettare le persone non vaccinate e ancora una volta dovremo riconvertire i reparti, in reparti Covid”, ha detto l’accademico, come riportato dall’Adnkronos, a riguardo dell’evoluzione invernale del virus che ha gettato nello sconcerto e nel lutto l’intero pianeta da due anni.Capitolo obbligo vaccinaleEcco perché il professore è convinto che, per alcune categorie, debba scattare l’obbligo vaccinale già dal 31 agosto prossimo.

