Kanye West si dà fuoco durante il Donda Show a Chicago - Video

Kanye West si dà fuoco durante il Donda Show a Chicago - Video

Giovedì, la terza presentazione del nuovo album di Kanye West ha avuto luogo in uno stadio di Chicago; e Kanye non smette mai di stupire i fan ad ogni nuovo... 27.08.2021

Sì, lo ha fatto per davvero, Kanye West si è dato fuoco in una performance sensazionalistica al Donda Show a Chicago. Obiettivo riuscito, ha attirato l’attenzione non solo del pubblico ma anche dei media. A breve, come preannunciato, uscirà il suo nuovo album musicale: ‘Ye’.Sul finire dello spettacolo, Kanye si è presentato sul palco avvolto dalle fiamme. Anche se il rapper era completamente in fiamme, Kanye ha camminato con calma, coperto da una tuta protettiva, dopo di che gli si è avvicinata una ragazza in abito da sposa, che sembrava volesse rappresentare la sua ex moglie, Kim Kardashian.Alcuni fan non sono ancora sicuri che abbia eseguito il numero da solo, o meglio che vi fosse davvero lui sotto quella tuta in fiamme: forse una comparsa?Fatto sta, l'uscita del nuovo album dell'artista è stata rimandata più volte.Appena ieri avevamo rivelato che West ha presentato i documenti per abbreviare ufficialmente il suo nome prendendo il suo soprannome di lunga data Ye. "Ye" è anche il titolo dell'ottavo album da solista del musicista, uscito nel 2018.Proprio nel 2018 West ha rivelato di essere affetto da una malattia mentale, un disturbo bipolare.

