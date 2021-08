https://it.sputniknews.com/20210827/kabul-lallarme-di-londra-rischio-attentati-isis-in-aumento-12675488.html

Kabul, l'allarme di Londra: "Rischio attentati Isis in aumento"

Secondo il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, la minaccia di attentati da parte dello Stato Islamico aumenterà nei prossimi giorni e dopo il ritiro delle truppe occidentali.

“Sono assolutamente preoccupato del fatto che, finché non ce ne andremo, ci sarà una minaccia concreta alle nostre forze e che, quando ce ne saremo andati, l’Isis* continuerà a minacciare il popolo afghano”. A lanciare l’allarme su una possibile nuova ondata di attentati, stavolta, dopo l’intelligence Usa, è il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace.Ai microfoni di Bbc Radio si è detto convinto che il rischio attentati da parte dei miliziani della branca afghana dello Stato Islamico* aumenterà nei prossimi giorni e anche dopo che le forze occidentali avranno completato il ritiro dal Paese.Intanto, il ministero della Difesa di Londra, come riferisce Sputnik, oggi ha annunciato che da questo momento provvederà ad evacuare dall’Afghanistan soltanto i propri cittadini e coloro che si trovano già all’interno dell’aeroporto di Kabul.La missione, fanno sapere le autorità britanniche, si sta avviando alla conclusione e per questo non verranno prese in considerazione nuove richieste a partire da oggi.“Nessun altro – avvertono dal ministero – verrà convocato in aeroporto per l’evacuazione”.Negli ultimi 14 giorni, secondo il ministro Wallace, sono state portate via dall’Afghanistan dall’esercito britannico oltre 13mila persone.In questo modo si potrà provvedere anche al completamento dell’evacuazione del personale diplomatico e militare. Sono circa un migliaio, sempre per la Bbc, i soldati britannici che hanno già lasciato il Paese.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

Freie Juden Palestina Isis é roba american-sionisti, i talebani hanno fatto l'accordo con Trump, Israele ebreo li usa nella guerra non dichiarata all'Iran sciita, gli unici morti per niente sono i 52 italiani. Almeno Cavour mandò i bersaglieri in Crimea per l'alleanza con gli inglesi. Noi dalla Nato abbiamo solo occupazione USA e complicitá nei genocidi nel mondo. 0

2021

