Kabul, diplomatici britannici dimenticano dati sensibili di collaboratori afghani all'ambasciata

I diplomatici del Regno Unito avrebbero lasciato alcuni documenti con i dati dei dipendenti afghani all’ambasciata britannica di Kabul, secondo autorevoli... 27.08.2021, Sputnik Italia

Alcuni documenti con i dati di almeno sette cittadini afghani sono stati avvistati martedì da un corrispondente del The Times, che ha visitato l'ambasciata britannica durante l’evacuazione dalla capitale caduta in mano ai talebani*.I documenti includevano nomi, indirizzi e recapiti del personale afghano, nonché Curricula e indirizzi dei candidati.Tale dimenticanza rappresenta una violazione del protocollo di evacuazione, secondo il quale il personale dell'ambasciata avrebbe dovuto distruggere tutti i documenti che potevano compromettere i cittadini afghani che collaboravano, o che sarebbero stati disposti a collaborare, con la missione diplomatica.L'ambasciata del Regno Unito in Afghanistan è stata evacuata dopo l'improvvisa caduta di Kabul il 15 agosto, che ha segnato la fine delle settimane di offensiva dei talebani, portando al crollo del governo appoggiato dagli Stati Uniti.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

