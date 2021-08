https://it.sputniknews.com/20210827/in-diretta-lavrov-in-italia-incontro-del-ministro-di-maio-con-il-suo-omologo-russo-12678117.html

In diretta: Lavrov in Italia, la conferenza stampa congiunta con Di Maio

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Roma per una visita di lavoro. Stamattina ha avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Mario... 27.08.2021, Sputnik Italia

"Sono previsti negoziati con il ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio e colloqui con il premier Mario Draghi. È previsto un approfondito scambio di opinioni sull'agenda internazionale e regionale, compresa l'interazione nel G20 e altri formati internazionali, le relazioni con l'Ue e la Nato, la situazione in Ucraina, Afghanistan, Libia, Siria e la situazione nel Mediterraneo", lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.L'ultima visita di Sergey Lavrov in Italia si era tenuta alla fine del 2019, quando il capo della diplomazia russa si era recato a Roma per la conferenza Dialoghi del Mediterraneo.L'Italia è uno dei principali partner politici ed economici della Russia in Europa occidentale. Nonostante la difficile situazione sanitaria ed epidemiologica, il dialogo russo-italiano, tradizionalmente caratterizzato da un alto livello di fiducia reciproca, mantiene continuità e prosegue nel suo costante sviluppo.

