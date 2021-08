https://it.sputniknews.com/20210827/in-danimarca-dal-10-settembre-via-le-misure-anti-covid-12689433.html

In Danimarca dal 10 settembre via le misure anti-Covid

La Danimarca toglierà le restrizioni imposte per la diffusione del coronavirus dal 10 settembre in un contesto epidemiologico favorevole dovuto agli alti tassi... 27.08.2021, Sputnik Italia

Heunicke ha aggiunto che l'epidemia, tuttavia, esiste ancora e il governo potrà intervenire rapidamente se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. Si segnala inoltre che in Danimarca il Covid è classificato come malattia "socialmente pericolosa", ma il governo ha deciso di non rinnovare questo status dal prossimo 10 settembre, pertanto una serie di disposizioni della legge sull'epidemia non saranno più in vigore. La rimozione del Covid-19 dalla categoria delle malattie "socialmente pericolose" significa che le poche restrizioni precedentemente deliberate saranno revocate, secondo i media danesi.

