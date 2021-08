Il carro armato russo "Armata" sarà dotato di intelligenza artificiale

https://it.sputniknews.com/20210827/il-carro-armato-russo-armata-sara-dotato-di-intelligenza-artificiale-12682355.html

Il direttore generale della società Uralvagonzavod ha affermato che il carro armato "Armata" riceverà l'intelligenza artificiale. 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T15:26+0200

Il più moderno carro armato russo T-14 "Armata" riceverà una serie di aggiornamenti, ha detto il direttore generale di "Uralvagonzavod" Alexander Potapov in un'intervista a Sputnik. Secondo il manager, il carro armato è significativamente diverso da tutti gli altri modelli nel mondo. In futuro dovrebbe diventare la base da cui si svilupperà per oltre 10 anni. Il T-14 è l'unico carro armato di terza generazione del dopoguerra. È progettato per condurre combattimenti a diretto contatto con il nemico, per supportare l'offensiva delle unità motorizzate e per distruggere forze vive del nemico schierate nei rifugi e in campo aperto.In precedenza era stato riferito che le forze armate russe riceveranno 20 nuovi carri armati T-14 "Armata" entro la fine dell'anno.

