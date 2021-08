https://it.sputniknews.com/20210827/draghi-incontra-lavrov-a-palazzo-chigi---foto-12677026.html

Draghi incontra Lavrov a Palazzo Chigi - Foto, Video

Draghi incontra Lavrov a Palazzo Chigi - Foto, Video

Il Presidente Draghi ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, a Palazzo Chigi. 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T12:41+0200

2021-08-27T12:41+0200

2021-08-27T14:03+0200

sergey lavrov

mario draghi

relazioni italia-russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12675811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_895acb02f9b8bbcd44f6cf4440dfb364.jpg

Lavrov ha lasciato Palazzo Chigi dopo aver incontrato il premier Mario Draghi. Il corteo di auto è entrato intorno alle 10.30 e uscito, sempre dall'ingresso posteriore della sede del governo, dopo circa 45 minuti. Alle 11:30 è iniziato l'incontro con il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.Durante l’incontro di stamattina il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro degli Esteri russo Lavrov hanno discusso degli ultimi sviluppi in Afghanistan sottolineando gli obiettivi prioritari di assicurare la stabilizzazione e la sicurezza nel Paese e su scala regionale, di far fronte all’emergenza umanitaria in atto e di vegliare sul rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne. E’ stato inoltre affrontato il ruolo dei diversi fori internazionali, compreso il G20, per discutere le prospettive di soluzione della crisi in Afghanistan.Si è parlato anche della situazione in Libia e in particolare della necessità di proseguire con il dialogo politico promosso a Ginevra dalle Nazioni Unite anche in vista delle elezioni di fine dicembre e della necessità di un rapido ritiro delle forze straniere dal Paese.Prima di arrivare a Roma, il capo della diplomazia russa è stato in visita ufficiale a Budapest e Vienna.La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Afghanistan con il capo del governo italiano Mario Draghi.Nel 2020, Di Maio è stato ricevuto da Lavrov a Mosca durante una visita ufficiale.

Giorgio Briganti In questo momento Biden debolissimo e azzoppato..... 0

Giorgio Briganti Cosa conviene alla Russia? Non concedergli chances oppure AIUTARLO? Pensi che se ora la Russia aiuterà Biden avrà un passaporto di incommensurabile valore per superare annosi veti e stringere rapporti veri e proficui con l' Europa. La Russia cristiana ha tutto da tenere da una diffusione incontrollata del terrirismo Islamista.... E una vera intesa con l' Europa sarebbe lo sbocco naturale e strategico di un percorso sin qui molto tribolato! 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, mario draghi, relazioni italia-russia