Di Maio: da Kabul partito ultimo volo militare con ambasciatore, console e civili afghani

A bordo del C-130 dell'Aeronautica militare italiana anche gli ultimi carabinieri del Tuscania che erano rimasti ancora nel Paese. 27.08.2021, Sputnik Italia

Il titolare della Farnesina ha riferito che l'ultimo aereo militare da trasporto italiano impegnato nell'evacuazione del personale diplomatico, civile e militare dall'Afghanistan è decollato da Kabul."Tutti insieme hanno fatto un lavoro immenso, di cuore, e hanno dimostrato di essere una grande squadra che ha messo passione, impegno e altruismo al primo posto. Un doveroso ringraziamento al Ministero della Difesa e alla nostra intelligence: hanno lavorato senza sosta anche per proteggere i nostri connazionali ancora a Kabul", ha sottolineato il titolare della Farnesina.Ha ringraziato anche i militari italiani per il loro impegno. In precedenza durante la conferenza stampa a margine dell'incontro a Roma con il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov, Luigi Di Maio aveva dichiarato che "tutti gli italiani che volevano essere evacuati sono stati evacuati dall'Afghanistan assieme a circa 4.900 cittadini afghani", ribadendo che la priorità in questo momento sono le evacuazioni.

