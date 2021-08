https://it.sputniknews.com/20210827/de-luca-in-campania-possiamo-uscire-da-emergenza-a-ottobre-ma-dovete-vaccinarvi-12684299.html

De Luca, in Campania possiamo uscire da emergenza a ottobre ma dovete vaccinarvi

De Luca, in Campania possiamo uscire da emergenza a ottobre ma dovete vaccinarvi

Volete che questa emergenza finisca, volete che nessuno vi imponga più la mascherina all’aperto o altre forme di restrizione? Allora vi dovete vaccinare. 27.08.2021, Sputnik Italia

A dirlo con altre parole è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook del venerdì.“L'inizio di settembre ci dirà quale sarà la ricaduta sulla regione del periodo festivo. Ci sono stati momenti di scarsa responsabilità con festini, eventi di vario tipo”, ha ggiunto.Ma lui sapeva “che ci sarebbe stato un aumento dei casi”, tuttavia bisognava lasciare spazio alle attività commerciali di riaprire e tornare a respirare.Appello ai vacciniSe ci date una mano sui vaccini, se vi vaccinate, chiudiamo la questione Covid-19, ha affermato De Luca, da qui l’appello:Quello che De Luca ha chiesto è “un piccolo impegno per tornare alla vita normale. Questo dipende solo da noi. Vi prego di riprendere in massa” le vaccinazioni perché “due mesi e ci riprendiamo la vita. Ma se non c'è senso di responsabilità ci trasciniamo in questo calvario”.Un atteggiamento sicuramente meno duro quello di De Luca, rispetto al presidente della Regione Toscana Giani che invece ha minacciato i non vaccinati di escluderli dalla vita civile e dalla frequentazione dei luoghi pubblici.

