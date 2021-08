https://it.sputniknews.com/20210827/dal-cts-ok-allestensione-del-green-pass-a-12-mesi-12687678.html

Dal Cts ok all'estensione del green pass a 12 mesi

Dal Cts ok all'estensione del green pass a 12 mesi

Parere positivo del Comitato Tecnico-Scientifico alla proroga a 12 mesi del green pass delle persone che si sono vaccinate contro il Covid. 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T20:58+0200

2021-08-27T20:58+0200

2021-08-27T21:13+0200

coronavirus in italia

italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

Nella riunione odierna del Cts è stato dato il via libera all'estensione della certificazione verde (green pass) a 12 mesi in possesso delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Il parere del Cts era di fatto stato anticipato nei giorni scorsi dal coordinatore dell’organismo di esperti Franco Locatelli, che in merito aveva espressamente parlato di decisione "più che ragionevole".In giornata il presidente di Confindustria Carlo Bonomi si era espresso a favore dell'obbligo vaccinale e aveva sostenuto la necessità dell'uso del green pass per un accesso sicuro ai luoghi di lavoro "per restare aperti", condividendo la posizione del ministro della Salute Roberto Speranza.Due giorni fa, Franco Locatelli, nella veste di coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha affermato che l’ipotesi di estensione “è più che ragionevole”.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, italia, green pass