https://it.sputniknews.com/20210827/cose-la-taurina-e-in-che-modo-influisce-sulla-tua-salute-12687961.html

Cos'è la taurina e in che modo influisce sulla tua salute

Cos'è la taurina e in che modo influisce sulla tua salute

La taurina è un ingrediente noto soprattutto per la sua presenza nelle bevande energetiche e negli integratori sportivi, motivo per cui molte persone credono... 27.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-27T23:18+0200

2021-08-27T23:18+0200

2021-08-27T23:18+0200

salute

benessere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12688018_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3b8916e83b8de8f4f7950467b44a02ba.jpg

Scoperta nel 1827, la taurina nella sua forma naturale si trova nella carne, nel pesce, nei latticini e nel latte materno. È il secondo amminoacido più abbondante nel corpo umano dopo la glutammina: è presente nel nostro tessuto muscolare, nel cervello, nella retina e nel miocardio. Va notato che la taurina non è solo essenziale per la vista e il sistema immunitario. Ha anche proprietà antiossidanti e ci aiuta a migliorare le nostre prestazioni sportive, in quanto è in grado di migliorare la trasmissione dell'impulso nervoso. Contribuisce al corretto funzionamento del cuore e del fegato e riduce la pressione sanguigna. E se sei appassionato di palestra e sport, questa importante sostanza protegge i tuoi muscoli e ti aiuta ad aumentare la massa muscolare più velocemente. Esistono anche studi che suggeriscono che la taurina, insieme alle vitamine A e C e all'acido folico, può ridurre i sintomi della depressione o addirittura prevenire la malattia. Allo stesso tempo questa sostanza non va mescolata con l'alcol, in quanto può aumentare il battito cardiaco. Secondo vari studi, la taurina non ha effetti collaterali. Tuttavia, se si soffre di malattie renali, epatiche o cardiovascolari, si consiglia di assumerla con cura. La dose giornaliera consigliata è di 400 mg, ma può essere aumentata fino a 3 grammi al giorno senza alcun rischio per la salute. Di fatto è praticamente impossibile un'overdose di taurina, perché l'eccesso viene normalmente smaltito dall'organismo nell'urina.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, benessere