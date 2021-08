https://it.sputniknews.com/20210827/colpo-di-scena-cr7-destinazione-manchester-sponda-united-12686117.html

Colpo di scena CR7: destinazione Manchester, sponda United

Colpo di scena CR7: destinazione Manchester, sponda United

Il Manchester United e la Juventus hanno concordato il trasferimento della stella portoghese, ha confermato il club inglese. 27.08.2021, Sputnik Italia

"Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo", ha dichiarato il Manchester United in una nota. Ad annunciare la notizia è stato il club inglese sulla sua pagina Instagram.In precedenza il tecnico della Juve Massimiliano Allegri aveva confermato in una conferenza stampa la volontà del giocatore di lasciare Torino. Il portoghese sembrava vicino al Manchester City di Guardiola, ritiratosi in extremis dall'affare. Qualcuno aveva persino ipotizzato che il fuoriclasse portoghese potesse finire al Paris Saint Germain, dove avrebbe ritrovato in squadra il suo rivale Leo Messi.

