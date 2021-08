https://it.sputniknews.com/20210827/carcere-di-trani-scappano-a-gambe-levate-in-due-uno-di-loro-aveva-ucciso-una-persona-12675041.html

Carcere di Trani: scappano a gambe levate in due, uno di loro aveva ucciso una persona

Carcere di Trani: scappano a gambe levate in due, uno di loro aveva ucciso una persona

Sono evasi in due dal carcere di Trani, in Puglia, senza azioni spettacolari o metodi ingegnosi, hanno semplicemente scavalcato il muro di recinzione della... 27.08.2021, Sputnik Italia

Si tratta dei detenuti Antonio De Noja di anni 28 e di Daniele Arciuli di anni 22. Uno dei due è un omicida, aveva ucciso una persona.La fuga è avvenuta giovedì 26 agosto intorno alle ore 15. Le telecamere di sorveglianza li immortalano mentre corrono incontro alla libertà sulla strada che costeggia il carcere di Trani.La conferma della fuga è giunta dai sindacati di polizia del penitenziario Fp-Cosp e Sappe.Sono partite le ricerche e le perquisizioni nell’area nord di Bari, ma dei fuggiasci per ora nessuna traccia.Per i sindacati si tratta di una “evasione annunciata”, molto simile a quella avvenuta appena alcuni giorni fa presso la casa circondariale di Pescara.Un'evasione che, per i sindacati della Polizia del penitenziario, è “frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza dell’istituto” di Trani.In Puglia non è la prima volta che dei detenuti scappano da un carcere, lo scorso anno, durante la sommossa delle carceri, avvenuta in tutta Italia, a decine fuggirono dal carcere di Foggia.I sindacati chiedono al ministro Marta Cartabia di intervenire, perché la carenza di sicurezza e di organico a Trani è la causa di questa evasione. Non accadeva dal 1970 in questo carcere, hanno fatto notare i sindacati.

