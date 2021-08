https://it.sputniknews.com/20210827/bonomi-si-al-green-pass-obbligatorio-al-lavoro-12684487.html

Bonomi: sì al green pass obbligatorio al lavoro

Il presidente di Confindustria ha dichiarato di essere favorevole all'obbligo vaccinale contro il Covid. 27.08.2021, Sputnik Italia

Il rappresentante numero uno degli imprenditori italiani Carlo Bonomi si è espresso a favore dell'obbligo vaccinale e dell'uso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, come di fatto già necessario in strutture ospedaliere e scuole. Allo stesso tempo ha rilevato che la politica non è riuscita a trovare una posizione di sintesi per il peso (elettorale) dei no-vax.Bonomi ha dichiarato di condividere in pieno le parole del ministro della Salute Speranza, secondo cui il green pass è uno "strumento per rimanere aperti" sullo sfondo della diffusione delle varianti di coronavirus più contagiose.In precedenza il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha affermato che l'obiettivo della campagna di vaccinazione di immunizzare l'80% della popolazione over 12 prima dell'inizio della stagione autunnale sarà raggiunto senza alcun ritardo entro la fine di settembre.

nikita Un Capitalista non può che restare dalla parte del capitalismo. E vai ad arricchire le multinazionali di Big Pharma! 5

MG Mg UN ALTRO BASTARDO NON VACCINATO, CHE LE SPARA GROSSE BASTARDO IL CONSIGLIO EUROPEO LO VIETA PERCIO PASSO AD ALTRO FIGLIO DI PUTTANA 4

6

