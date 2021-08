https://it.sputniknews.com/20210827/azienda-di-sicurezza-informatica-buca-il-cloud-della-microsoft-e-ne-dimostra-la-vulnerabilita-12676415.html

Azienda di sicurezza informatica ‘buca’ il cloud della Microsoft e ne dimostra la vulnerabilità

La Microsoft, giovedì, è stata costretta ad inviare una mail a tutti i fruitori del suo servizio di cloud computing Azure Cosmos DB, pregando i clienti di... 27.08.2021, Sputnik Italia

Un team di ricerca della società di sicurezza Wiz, il cui capo dell’ufficio tecnologico, Ami Luttwak, è un ex della Microsoft, lo scorso 9 agosto ha scoperto di essere in grado di accedere a tutte le chiavi che controllano l'accesso ai database detenuti da migliaia di aziende all’interno del cloud Cosmos.La Microsoft, dopo essere stata informata il 12 agosto dalla Wiz del problema, ha quindi dovuto avvertire le migliaia di suoi clienti di cloud computing, tra cui figurano alcune delle più grandi aziende del mondo, che il sistema è a rischio e che intrusi potrebbero avere la capacità di leggere, modificare o persino eliminare i loro preziosi database, pregandoli quindi di cambiare le password.L’azienda, fondata ad Albuquerque e che oggi ha sede a Redmond, ha inoltre accettato di pagare alla Wiz 40.000 dollari (circa 34mila euro) per aver scoperto il difetto e averlo segnalato.Il Cloud computingDal punto di vista tecnologico, secondo la definizione del NIST (National Institute for Standards and Technology), il Cloud Computing è un insieme di servizi ICT accessibili on-demand e in modalità autonoma tramite tecnologie Internet, basati su risorse condivise, caratterizzati da rapida scalabilità e dalla misurabilità puntuale dei livelli di performance, in modo da poter essere pagati in base al consumo.In pratica è un metodo per poter archiviare informazioni o avere accesso a servizi semplicemente via internet. Esempio pratico e molto intuitivo è il privato che decide di archiviare le proprie foto digitali su un cloud esterno al quale può accedere via internet, da qualsiasi computer e ovunque si trovi, piuttosto che archiviarle su un supporto tradizionale.I problemi con i cloud, come questo verificatosi con Azure, sono particolarmente preoccupanti, poiché molte aziende oggi preferiscono abbandonare la propria infrastruttura e l'hardware tradizionali per affidarsi a questo tipo di tecnologia, per risparmiare, ma anche proprio per avere maggiore sicurezza.

raus jUEde Microsoft è un colabrodo, tanto è che sta cercando di utilizzare sempre più massivamente linux per gestire servizi critici. 0

