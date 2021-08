https://it.sputniknews.com/20210827/allegri-ronaldo-non-vuol-restare-12678726.html

Massimiliano Allegri ha annunciato che Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus. 27.08.2021, Sputnik Italia

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia la rottura con Ronaldo nel corso di una conferenza stampa.Così Massimiliano Allegri conferma che l'amore tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è già finito, semmai è cominciato.Avrebbe dovuto segnare per la Juventus l'inizio di un nuovo ciclo ed invece ha fatto parte del declino, portando a casa molto poco.Si vocifera ormai da giorni che Ronaldo stia per trasferirsi nel più freddo e piovoso Regno Unito, pare che il Manchester United lo voglia.Ma si rincorrono tante voci nei corridoi e indicano che il portoghese potrebbe anche tornare al Real Madrid.In entrambi i casi, Spagna o Regno Unito, si tratterebbe di un ritorno al passato per Ronaldo, il campione ha infatti giocato nel Manchester Utd dal 2003 al 2009 e nell'Atletico dal 2009 al 2018.Ma anche il francese Paris Saint-Germain starebbe trattando un suo eventuale approdo a Parigi. Anche se in questo caso appare più una notizia speculativa e priva di fondamento, dal momento che il PSG ha già puntato su Messi. avere Messi e Ronaldo nella stessa squadra? Tutto è possibile se si hanno soldi da sborsare.In un altro passaggio della conferenza stampa di poco fa, Allegri ha detto dell'assenza di Ronaldo:"In assenza di Ronaldo ci sono tanti giocatori che possono fare gol, andranno distribuiti, lavorando di squadra. Con serenità e voglia, e l'obiettivo di vincere".Ad ogni modo, Allegri ha forse espresso l'aspetto più importante sulla vicenda: "Ora possiamo parlare della partita con l'Empoli che è più importante".

