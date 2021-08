Aggiornamenti: Incontro Lavrov-Di Maio

Mosca si rammarica del mancato rispetto degli accordi tra Stati Uniti e talebani - Lavrov

Mosca si rammarica del mancato rispetto degli accordi tra Stati Uniti e talebani, tuttavia è avvenuto non solo per la posizione di questi ultimi, ha detto Lavrov.

Lavrov ha osservato che di recente, prima dell'offensiva massiccia dei talebani, c'era stata una "tendenza a tirare per le lunghe" i negoziati di pace.

"Come sempre, se non si fa nulla al tavolo dei negoziati, allora c'è il grande rischio di far riprendere le ostilità. È esattamente quello che è successo. Eravamo pronti a sostenere gli accordi che gli americani hanno concluso con i talebani e che, purtroppo, non sono riusciti ad essere attuati, e, probabilmente, non solo per la posizione dei talebani", ha detto Lavrov a margine dei colloqui con il Ministro degli Esteri Di Maio.