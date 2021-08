https://it.sputniknews.com/20210826/zingaretti-ancora-in-autoisolamento-moglie-positiva-al-covid-nonostante-2-dosi-di-pfizer-12663450.html

Zingaretti di nuovo in autoisolamento, la moglie è positiva al Covid nonostante 2 dosi di Pfizer

Il governatore dem del Lazio si era ammalato di Covid nel marzo 2020. 26.08.2021, Sputnik Italia

Cristina Berliri, dirigente del ministero del Lavoro e moglie del presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, è risultata positiva al coronavirus dopo un tampone. Al momento sta bene e si trova in autoisolamento nella sua abitazione al quartiere Prati della capitale.Nicola Zingaretti è stato, così, costretto a mettersi in autoisolamento, come previsto in questi casi. Da notare che questa è la terza quarantena per il governatore del Lazio:La prima fu tra febbraio e marzo 2020, quando, dopo un aperitivo a Milano "contro la paura", rimase contagiato ed ebbe il Covid con sintomi; la seconda volta è avvenuta qualche settimane fa, quando il coronavirus infettò un componente del suo staff.L'autoisolamento forzato di Zingaretti ha costretto il governatore a rinunciare alla visita ad Amatrice con il capo del governo Mario Draghi, in ricorrenza del quinto anniversario del sisma che devastò la zona.Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, il Lazio è la seconda regione in Italia con la peggior situazione epidemiologica legata al Covid: è al secondo posto dopo la Sicilia per numero di attualmente positivi (16.501), per numero di ricoveri (516) e per terapie intensive (66).

