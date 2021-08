https://it.sputniknews.com/20210826/virale-su-tiktok-ehi-bill-gates-figlio-di-pu-sembri-un-fottutiss-charlie-brown-e-lui-ride-12665593.html

Virale su TikTok: “Ehi Bill Gates, figlio di pu**, sembri un fottutiss*** Charlie Brown”, e lui ride

Virale su TikTok: “Ehi Bill Gates, figlio di pu**, sembri un fottutiss*** Charlie Brown”, e lui ride

Ma possibile sia proprio lui? Non hanno fatto che chiedersi gli utenti dei social. Chi ha postato il video giura di sì. 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T17:09+0200

2021-08-26T17:09+0200

2021-08-26T17:09+0200

mondo

social network

bill gates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10558064_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_d79f86531a0e1cbcc79817f089047ac0.jpg

Nello speciale di Netflix del 2017, "Tambourine", il comico americano Chris Rock ha fatto uno show nel quale prendeva in giro, con tanto di sproloquio, il magnate della tecnologia Bill Gates. Un recente video pubblicato su TikTok è divenuto virale perché riprende un uomo incredibilmente somigliante a Gates mentre ride riguardando lo spettacolo.Il video, che ha già ottenuto 1,6 milioni di visualizzazioni, si intitola "Just Smile Through The Pain”, letteralmente ‘Basta sorridere attraverso il dolore’, ma che più liberamente si potrebbe tradurre con un ‘ridere per non piangere’. In questo si vede un televisore che trasmette on demand lo spettacolo del comico Chris Rock e, proprio nel massimo vigore dello sproloquio su Bill Gates, la telecamere inquadra proprio il miliardario che se la ride.L'autore del post, Zion Scott, ha ricevuto tanti di quei messaggi di spettatori increduli del fatto che l’uomo del video potesse essere proprio Bill Gates che ha dovuto pubblicarne un altro sullo stesso social per raccontare "il vero affare, la storia ufficiale di Bill Gates su TikTok".“Quindi io, Phoebe, altri due amici e Bill, stavamo guardando quella commedia nella loro cabina e quando quel pezzo è iniziato ci siamo messi a ridere talmente di gusto che l’abbiamo rimandata indietro per riguardarla di nuovo e filmare la scena. Questo è quello che è successo, non così strano in fondo", ha detto il ragazzo.

MG Mg BILLY BOY GATES = PORTA INFERNALE , ANCHE IL SUO VACCINO E STATO PATENTATO CON IL NUMERO 666. MA BILLY BOY E UN'ERBA BUONA E BRAVO. VIVA L'ERBA BUONA 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, social network, bill gates