Vaia: ci vuole l’85% della popolazione vaccinata contro il Covid-19, "giusto per stare tranquilli"

80% o 85% di italiani vaccinati? Secondo il professore Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale delle malattie infettive (Inmi), sarebbe meglio alzare... 26.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384675_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_e527af8f3fc43b9c93f2b8956cb47e63.jpg

Ma appunto, i problemi sono altri, e sono di tipo politico ed economico. Da ricercatore ai vertici, Vaia vede la pressione delle case farmaceutiche che spingono per la terza dose del vaccino.Terza dose che significa maggiori introiti economici per quelli che i vaccini li hanno prodotti, per quelli che li commercializzano.Vaia precisa di non esclude la terza dose, ma prima di arrivare a pensare di somministrarla è necessario capire, da un punto di vista scientifico, “qual è la memoria cellulare e immunologica delle nostre cellule”.Vaccini e anticorpi monoclonali per sconfiggere Sars-CoV-2Per abbattere definitivamente il virus, il professore Vaia crede che serva il vaccino associato agli anticorpi monoclonali, per quanti finiscono in ospedale ed hanno bisogno di cure.Ma bisogna abbattere i prezzi, dice Vaia, e ricorda a tutti che il presidente del Consiglio Mario Draghi “ha l’autorevolezza per spingere l’industria europea in questo senso, penso sia importante”.

franco296 110% meglio abbondare. Ogni coglione deve dire la sua. E l'italia che crede di contare ne è zeppa!! 0

