Un'altra esplosione a Kabul - corrispondente di Sputnik

Secondo un corrispondente di Sputnik, vicino all'aeroporto di Kabul è avvenuta una terza esplosione. Non ci sono altre informazioni al momento. 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T20:12+0200

Una terza esplosione si è verificata vicino all'aeroporto internazionale Hamid Karzai, in Afghanistan, a distanza di poche ore quando due esplosioni hanno provocato la morte di cittadini afghani e soldati americani. I giornalisti sul campo hanno chiarito che "l'articolato attacco" compiuto nella capitale afghana Kabul "continua". Non è stato ancora rilasciato un conteggio delle vittime o dei feriti associati alla terza esplosione. Citando fonti, l'agenzia saudita al-Arabiya ha riferito che altre due esplosioni si sono verificate alla periferia di Kabul.Un portavoce dei talebani* ha indicato che non sono responsabili della sicurezza all'aeroporto di Kabul in quanto presidiato dalle forze statunitensi. È stato inoltre affermato che c'è stabilità nelle aree sotto il controllo dei talebani.In precedenza giovedì si sono verificate due esplosioni vicino all'aeroporto di Kabul, una delle quali vicino al Baron Hotel, dove, secondo quanto riportato dai media, si sono radunati stranieri, compresi cittadini britannici e statunitensi. Si dice che la prima esplosione sia stata fatta da un attentatore suicida, poi è esplosa un'autobomba. Una fonte nell'amministrazione Biden e un'altra fonte hanno riferito a Politico che la Casa Bianca attribuisce l'attacco terroristico all'aeroporto al Daesh-K*.Secondo il WSJ, le vittime sarebbero almeno 60 afghani, mentre almeno 150 persone sono rimaste ferite. Associated Press riporta che 11 militari americani e un medico della Marina statunitense sono stati uccisi nell'attacco.. * Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste vietate in Russia e altri Paesi

