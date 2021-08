https://it.sputniknews.com/20210826/trieste-pneumologo-dice-pazienti-tutti-no-vax-che-dopo-cambiano-idea-12666096.html

Trieste, pneumologo dice: pazienti tutti no-vax che dopo cambiano idea

I ricoverati nel reparto di Pneumologia di Trieste, “adesso sono pochi, ma sono tutti non vaccinati. Questo è un dato che deve far riflettere”, dice il... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T20:49+0200

Poi i no-vax si convertono ma solo una volta che si ammalano e vengono curati, allora “capiscono che la paura del vaccino forse era esagerata rispetto alla paura della malattia grave da Covid. La malattia grave da Covid è quella di cui veramente dobbiamo aver paura”, sottolinea, citato dall'Ansa.E poi “c'è qualche giovane che prima non si vedeva, ma sono numeri molto bassi rispetto alle ondate precedenti e fino a maggio”.In pratica in ogni ospedale di Italia si presenta ormai la stessa situazione, a finire tra i malati gravi a causa del virus Sars-CoV-2 sono i non vaccinati.Le tecnologie mediche che aiutanoOggi al reparto di Pneumologia dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), è stato donato dai Rotary Club della Venezia Giulia un ecografo portatile Lumiey di ultima generazione, a larga banda, completo di due sonde e un tablet.Il professore Confalonieri spiega che “lo strumento sarà utilissimo per i pazienti Covid-19”, ma anche per quelli che non lo sono, “perché come è immaginabile l'utilizzo di tute, maschere e guanti rende l'esame fisico usuale impossibile. L'ecografo ci dà molte informazioni dell'esame obiettivo in altro modo e ci consente di fare diagnosi precise e di seguire il paziente giorno per giorno”.

