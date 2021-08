https://it.sputniknews.com/20210826/tiziana-cantone-e-stata-uccisa-non-fu-suicidio-12661917.html

Tiziana Cantone è stata uccisa, non fu suicidio

Tiziana Cantone è stata uccisa, non fu suicidio

Secondo i periti, che hanno riesumato il cadavere di Tiziana Cantone, la ragazza della provincia di Napoli balzata alle cronache come vittima di revenge porn... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T18:51+0200

2021-08-26T18:51+0200

2021-08-26T18:51+0200

omicidio

donne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10292424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68d46d73e0bac4873251d08f69e65e1d.jpg

Per i periti, sul corpo di Tiziana ci sono due segni, due solchi sul collo della 31 enne ritrovata senza vita nella tavernetta della sua villa di Mugnano in provincia di Napoli.La perizia afferma che il primo segno è riconducibile a un episodio di strangolamento, poi occultato con un tentativo di inscenare un suicidio.La ragazza era finita nell’inferno delle offese e minacce sui social dopo che il suo ex fidanzato aveva diffuso il video di un suo rapporto intimo, video che finì su molteplici siti internet, nonostante i tentativi della ragazza di bloccarlo legalmente.Ma non fu tutto, perché dopo aver sporto denuncia, la ragazza fu addirittura condannata dal giudice a pagare le spese processuali.Tiziana aveva un appuntamento con un altro avvocato esattamente nel giorno in cui morì.La Procura ha aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio volontario a carico di ignoti, a seguito della relazione presentata dal professore Mariano Cingolani, docente ordinario di Medicina legale dell’Università di Macerta, che aveva già effettuate perizie come consulente nel processo di Meredith Kercher.Gli errori investigativiSecondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la ragazza sarebbe stata presumibilmente strangolata con la pashmina ritrovata sul luogo, ma mai conservata in modo asettico. L’indumento conteneva tracce di un DNA di tipo maschile.E, sempre usando la stessa sciarpa, il killer avrebbe quindi inscenato il suicidio di Tiziana Cantone.Nella relazione il professore ha scritto: “In una prima lesione si rinviene un solco discontinuo e obliquo; nella seconda lesione, posta un poco sotto la prima lesione, si rinviene un solco trasversale e uniforme”.L’indagine condotta dal professore si è basata sull’analisi delle fotografie scattate dalla polizia scientifica sul luogo, il giorno del ritrovamento di Tiziana.Insomma, chi ha condotto le indagini nel 2016 è stato superficiale e ha chiuso il caso senza approfondire adeguatamente.Ora si apre un nuovo scenario nella vicenda di Tiziana Cantone. Chi aveva interesse ad ucciderla?

https://it.sputniknews.com/20210826/giovane-donna-trovata-morta-in-un-oliveto-a-livorno-forse-proviene-dal-rave-party-di-viterbo-12661472.html

https://it.sputniknews.com/20210826/incriminato-a-los-angeles-il-pornodivo-ron-jeremy-oltre-30-i-capi-daccusa-per-molestie-sessuali-12661592.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicidio, donne