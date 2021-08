https://it.sputniknews.com/20210826/stati-uniti-vicini-a-declassificare-larma-spaziale-segreta-per-contenere-russia-e-cina-12657658.html

Stati Uniti vicini a declassificare l'arma spaziale segreta per contenere Russia e Cina

26.08.2021

2021-08-26

Il Dipartimento della Difesa statunitense sta pianificando di divulgare al mondo l'esistenza di un programma di armi spaziali altamente segreto progettato per contenere le minacce imminenti da Cina e Russia, secondo quanto affermato dal portale "Breaking Defense", con riferimento a fonti anonime. La declassificazione dei sistemi d'arma, nota come Space Command e Space Force, è stata "promossa" dal generale John Hyten, vice capo di Stato Maggiore (US Joint Chiefs of Staff) delle forze armate statunitensi.Secondo le fonti, le armi anti-satellite avrebbero dovuto essere rivelate al National Space Symposium di quest'anno, che si svolgerà fino al 26 agosto, ma i piani hanno subito una battuta d'arresto per la crisi afghana in corso, che ha spinto l'"apparato di sicurezza nazionale" degli Stati Uniti a concentrarsi su Kabul.Molti alti funzionari delle forze armate spaziali statunitensi ritengono che sarebbe costruttivo dimostrare a rivali storici, come Mosca e Pechino, la capacità della tecnologia anti-satellite statunitense di distruggere non solo i sistemi d'arma spaziali che potrebbero essere in fase di sviluppo, ma anche i normali satelliti da cui tutti dipendiamo per le comunicazioni e la navigazione. Tuttavia, per divulgare "una tecnologia così sensibile" è necessario il via libera del direttore della National Intelligence Avril Haines e del presidente Joe Biden. Come detto da una fonte, "naturalmente, fino a quando il presidente non darà l'Ok, nulla è scontato".Questi risvolti arrivano dopo che il Pentagono ha lanciato la nuova strategia spaziale di difesa americana, che in particolare considera Cina e Russia come "le minacce più immediate e gravi alle operazioni spaziali statunitensi". La strategia è progettata per mantenere la supremazia spaziale dell'America e fornire capacità rilevanti agli Stati Uniti e alle forze alleate.

