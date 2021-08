https://it.sputniknews.com/20210826/scuola-ministero-istruzione-sta-sviluppando-app-per-controllare-green-pass-a-scuola-12667208.html

Scuola, ministero Istruzione sta sviluppando app per controllare green pass a scuola

Scuola, ministero Istruzione sta sviluppando app per controllare green pass a scuola

A scuola l’applicazione VerificaC19 con cui i commercianti stanno verificando se i loro clienti hanno un green pass valido o meno, pare che per il mondo della... 26.08.2021, Sputnik Italia

“Allo studio una applicazione dedicata che permetta di verificare e controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso”, ha detto il ministro dell’Istruzione ospite del programma di Canale 5, ‘Morning News’.Per quanto riguarda i malumori dei sindacati, il ministro Patrizio Bianchi sottolinea che solo una sigla sindacale non ha firmato il protocollo d’intesa con il ministero, mentre gli altri lo hanno fatto.L’applicazione sarà disponibile a partire da quando i ragazzi entreranno in classe, ha detto il ministro. Quindi questo significa che dal 6 settembre sarà pronta.La soluzione dovrebbe rispondere al timore dei presidi che i controlli saranno impossibili.E per quanto riguarda le classi piene, le “classi pollaio”, il ministro ha fatto notare che sono soltanto il 2,9% del totale e che si trovano concentrate in particolare negli istituti tecnici delle grandi città italiane.“Quasi il 15% delle classi primarie, le elementari, hanno meno di 15 studenti, c’è un forte problema di tenuta demografica”. Tradotto, in Italia in questi decenni si sono fatti e si continuano a fare pochi figli, quindi, il problema non è di “classi pollaio” ma all'opposto di “classi fantasma”.

franco296 Immagino che tra chi ha firmato ci siano CGIL, CISL e UIL!!! La triplice fallocefala puntello del sistema. 0

franco296 Tra le note diramate dal ministero sta scritto: "Rimane sempre l’obbligo di usare le mascherine per consentire lo svolgimento in presenza di attività e servizi, a meno che alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o con un certificato di guarigione in corso di validità". Evidentemente le teste fine che l'hanno redatta credono fideisticamente che i vaccinati non siano contagiosi e non possano ammalarsi. Purtroppo la natura si fa beffe di loro e pure con doppia vaccinazione ci si ammala e si muore alla facciaccia dell'escremento a capo del governo. 0

