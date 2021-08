https://it.sputniknews.com/20210826/salvini-non-si-candidera-a-milano-e-la-prima-volta-dal-1993-12669519.html

Salvini non si candiderà a Milano: è la prima volta dal 1993

Salvini non si candiderà a Milano: è la prima volta dal 1993

Il leader della Lega lo ha annunciato ieri, facendo sapere che a guidare la lista dei candidati leghisti ci sarà un esponente della società civile.

Per la prima volta dal 1993 il nome di Matteo Salvini non comparirà nella lista dei candidati della Lega al consiglio comunale di Milano. Il capolista, stavolta, ha annunciato lo stesso leader leghista ieri dalle case popolari di Ponte Lambro, sarà “un esponente della società civile”.Evidentemente il partito ha in serbo qualche asso nella manica, mentre il leader assicura che nella lista dell’ex Carroccio ci saranno personalità di “alto profilo”, soprattutto legate al mondo dell’imprenditoria, del volontariato, della cultura e dello sport.Gli occhi, però, sono puntati sul nome del capolista, considerato anche che, come nota qualcuno, Fratelli d’Italia ha schierato un big come il fondatore e direttore di Libero Vittorio Feltri a guidare la propria squadra di candidati.E non mancano le stoccate allo sfidante Sala a cui il leader leghista imputa “ritardi, lentezza, dimenticanze e lontananza dalle periferie”. “Sono anni – attacca Salvini - che è promessa la metropolitana dal centro a Linate, che sarebbe fondamentale per la zona est”.Anche Forza Italia, si legge ancora sul Corriere, è in cerca di un capolista dopo il no del fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, del giornalista e conduttore tv Paolo Del Debbio e di Gerry Scotti.Le ultime indiscrezioni parlano della presidente della Fondazione Giorgio Brunelli, Luisa Monini. L’alternativa sarebbe quella della candidatura di un esponente milanese del partito, come il capogruppo in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale.

milano

