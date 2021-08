https://it.sputniknews.com/20210826/reggio-calabria-studente-si-e-fatto-un-tatuaggio-del-qr-code-del-green-pass-12666775.html

Reggio Calabria: studente si è fatto un tatuaggio del QR code del green pass - Video

Reggio Calabria: studente si è fatto un tatuaggio del QR code del green pass - Video

Andrea Colonnetta, 22 anni, ha deciso di dare l'esempio ai giovani per promuovere la campagna vaccinale contro il Covid-19 facendosi tatuare il QR code del green pass.

Colonnetta ha affermato di voler incoraggiare i suoi coetanei a fidarsi della scienza per sconfiggere il Covid-19. Il giovane è sceso per le strade di Reggio Calabria per mostrare il suo tatuaggio."È stato come dipingere un momento particolare della mia vita. Ho voluto rappresentare le difficoltà del momento attraverso un tatuaggio che resterà indelebile e rappresenterà un periodo storico della mia esistenza", ha aggiunto.

