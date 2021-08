Quota 100 se ne va o resta? L’incertezza sulla pensione sale nel governo

https://it.sputniknews.com/20210826/quota-100-se-ne-va-o-resta-lincertezza-sulla-pensione-sale-nel-governo-12660680.html

Che pensione avremo? Non parliamo di chi è lontano dall'obiettivo, ma di chi ne è prossimo e non sa quale formula lo accompagnerà nella vita dopo il lavoro.

Quota 100 se ne andrà sul finire di questa calda estate o resterà ancora per un poco su pressione della Lega per Salvini premier? Al governo il lavoro per la stesura della prossima manovra economica è già iniziato, il ministro dell’Economia Franco e il presidente del Consiglio Draghi scrivono l’ossatura di una manovra inedita che dovrà contenere le istanze di una moltitudine di partiti.Quota 100, tuttavia, è destinata a lasciare il passo a una nuova “riforma” che tenga buoni tutti almeno per un paio di anni.Si ipotizza Quota 41, cioè con la possibilità di uscire dopo 41 anni di contribuzione senza guardare all’età anagrafica. Misura di cui potrebbero beneficiare sempre più in pochi nei prossimi anni, dal momento che l’ingresso nel mercato del lavoro è sempre più posticipato e frammentato. Ed è per questo che l’ipotesi si accompagnerebbe ad un pensionamento anticipato a 62 e 63 anni, ma con una “penale”, vale a dire con una pensione più leggera.Ma cosa diranno i sindacati di tutte le proposte in campo? Ovviamente, loro provano a prendere le parti del mondo del lavoro, ma bisogna fare i conti con i soldi a disposizione. L’Italia ha già accumulato un enorme debito durante la pandemia, ci potremo permettere ulteriori debiti?E poi c’è l’Unione Europea che sta a guardare. Abbiamo chiesto loro 200 miliardi in 7 anni e certamente non li invieranno in Italia gratuitamente.C’è anche l’ipotesi Ape sociale, con l'eventualità di estenderla ad altre categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi ed usuranti.Tutti attendono una cosa, però, la relazione dello studio richiesto al ministro del Lavoro Orlando alla apposita Commissione tecnica.

