Putin dice no all'obbligo vaccinale contro il Covid

Putin dice no all'obbligo vaccinale contro il Covid

Meglio spiegare perché è giusto vaccinarsi, ritiene il capo di Stato russo. 26.08.2021, Sputnik Italia

Non si può imporre la vaccinazione contro il coronavirus: in realtà occorre spiegare la correttezza di questo passaggio, sostiene il presidente russo Vladimir Putin. In Russia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 19.630 nuovi contagi da coronavirus. Inoltre il numero di decessi è stato pari a 820.

