Prodotto in Spagna lotto di vaccini Moderna ritirato in Giappone

Il lotto di vaccini anti-Covid Moderna, sospeso in Giappone a seguito della scoperta di componenti estranei in una serie di dosi, è stato prodotto in Spagna... 26.08.2021, Sputnik Italia

Questa mattina l'azienda farmaceutica giapponese Takeda Pharmaceutical, responsabile della distribuzione del vaccino nel Paese, ha reso noti i numeri del lotto che saranno gradualmente eliminati. Si tratta di lotti di vaccini numerati 3004667, 3004734 e 3004956. In totale la sospensione interesserà circa 1,63 milioni di dosi.Secondo Kyodo, i vaccini di questo lotto sono stati distribuiti a 863 centri di vaccinazione in tutto il Paese. Takeda Pharmaceutical rileva di non aver ancora ricevuto segnalazioni riguardanti problemi di sicurezza.L'azienda americana Moderna e la spagnola ROVI stanno cercando di far luce su come siano finite particelle estranee nelle dosi di vaccino destinate in Giappone, ha detto a finanzas.com un portavoce dell'azienda spagnola ROVI, che produce il vaccino. In parallelo conduce una sua indagine interna la stessa azienda farmaceutica statunitense.

