https://it.sputniknews.com/20210826/per-i-talebani-nessuna-prova-del-coinvolgimento-di-osama-bin-laden-in-attentati-11-settembre-in-usa-12665844.html

Per i talebani nessuna prova del coinvolgimento di Osama bin Laden in attentati 11 settembre in Usa

Per i talebani nessuna prova del coinvolgimento di Osama bin Laden in attentati 11 settembre in Usa

Gli Stati Uniti ed i suoi alleati della Nato hanno invaso l'Afghanistan alla fine del 2001, dopo che i talebani si erano rifiutati di estradare Osama bin... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T21:03+0200

2021-08-26T21:03+0200

2021-08-26T21:03+0200

usa

terrorismo

talebani

al qaeda

11 settembre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/106/02/1060240_0:106:1992:1227_1920x0_80_0_0_7c49e34e46eab3dd9d4b19213d29112a.jpg

Con l'avvicinarsi del ventesimo anniversario dell'11 settembre, il più sanguinoso attentato terroristico nella storia degli Stati Uniti, i talebani* sostengono che gli Stati Uniti devono ancora mostrare le prove che Osama bin Laden sia stato coinvolto o responsabile degli attacchi.Pressato dal suo intervistatore sul fatto se credesse davvero che bin Laden, leader di al-Qaeda*, non fosse coinvolto negli attacchi dell'11 settembre, Mujahid ha affermato che "non ci sono prove" a sostegno.I commenti di Mujahid arrivano a margine dell'offensiva dei talebani per riprendersi l'Afghanistan e rovesciare il governo sostenuto dagli Stati Uniti e dalla Nato.Pretesto per l'invasione americana dell'AfghanistanGli Stati Uniti hanno iniziato il loro intervento in Afghanistan nell'ottobre 2001, diverse settimane dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre alle Torri Gemelle a New York, al Pentagono a Washington e in Pennsylvania dove un aereo di linea è precipitato prima di dover colpire la Casa Bianca. L'amministrazione Bush ha accusato bin Laden di essere l'ideatore degli attacchi e ha chiesto che i talebani lo consegnassero all'America. I talebani all'epoca si rifiutarono, riferendosi ad una mancanza di prove del coinvolgimento del leader di al-Qaeda negli attentati terroristici.Lo stesso Bin Laden, una volta era un alleato degli Stati Uniti nella guerra in Afghanistan contro il governo appoggiato dai sovietici negli anni Ottanta, inizialmente negò il coinvolgimento nell'11 settembre e iniziò a rivendicare gli attacchi nei video pubblicati a partire dal 2004 in poi.* organizzazioni fondamentaliste e terroristiche illegali in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20200122/libro-scolastico-di-storia-11-settembre-orchestrato-dalla-cia-casa-editrice-francese-si-scusa-8553141.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, terrorismo, talebani, al qaeda, 11 settembre