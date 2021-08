https://it.sputniknews.com/20210826/nemmeno-crudelia-ha-osato-tanto-fa-tappetino-con-pelliccia-suo-cucciolo-morto-e-diventa-virale-12669962.html

‘Nemmeno Crudelia ha osato tanto’: fa tappetino con pelliccia suo cucciolo morto e diventa virale

Un 'tiktoker' ha suscitato polemiche dopo aver condiviso un video inquietante che mostra un tappetino realizzato con la pelle del suo carlino. “Sembra strano... 26.08.2021, Sputnik Italia

L'uomo, di nome Joel Granados, spiega che per trasformare il suo animale domestico in un piccolo tappeto, “ha mandato [a] sezionarlo”, ed “ha pensato che sarebbe sembrato più fresco (carino)". Ora lo tiene come copertina su una delle poltrone di casa sua. Ha anche detto che nella sua famiglia c'erano tre cuccioli morti.Attenzione: le seguenti immagini potrebbero ferire la tua sensibilità.Le controverse immagini sono diventate rapidamente virali e hanno accumulato più di 6 milioni di visualizzazioni e 380.000 Mi piace in diversi giorni. La maggior parte degli utenti ha definito “eccessivo” il fatto che il giovane abbia scelto di ricordare l'animale in modo così fuori dalla norma.

