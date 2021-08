https://it.sputniknews.com/20210826/narcos-partenopeo-arrestato-a-dubai-era-nella-lista-dei-super-latitanti-12661158.html

Hanno preso anche Raffaele Mauriello, di 32 anni, napoletano, considerato tra i latitanti di massima pericolosità. Come il “compare” Raffaele Imperiale, anche lui si era rifugiato a Dubai, ma la musica è cambiata e il narcotrafficante è ora in attesa di una rapida estradizione per essere condotto nelle patrie galere.L’operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, è stata portata a termine dalla Squadra mobile della Questura di Napoli, con il supporto del Servizio centrale operativo (Sco).L’operazione di polizia è stata eseguita lo scorso 14 agosto, ma la notizia è stata resa nota solo ieri sera. Identico copione recitato nella cattura di Imperiale, preso ad inizio agosto, ma operazione resa nota solo a cose fatte.Mauriello ha un palmares di tutto rispetto. Dovrà difendersi in tribunale dall’accusa del duplice omicidio di Andrea Castello e Antonio Ruggiero, ammazzati a Casandrino (Napoli) nel 2014, e dell’omicidio di Fabio Cafasso, compiuto nel 2011 nel quartiere Scampia, al tempo della terza faida del quartiere partenopeo.Oltre agli omicidi, l’avvocato di Mauriello lo dovrà difendere anche dalle accuse di importazione e distribuzione di droga. Mauriello, infatti, era molto vicino a Imperiale, “o’ Re della droga a Napoli”.Adesso i due si trovano in galera ed attendono solo il processo.

Irina Derefko Ma quale processo! 0

