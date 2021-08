https://it.sputniknews.com/20210826/meteo-italia-addio-caldo-luciferino-arriva-lorso-polare-12662713.html

Meteo Italia: addio caldo ‘luciferino’, arriva l’orso polare

L’Italia ha detto addio al caldo di “Lucifero” e, probabilmente già in questi ultimi giorni di agosto, si ritroverà a fare i conti con una frescura polare... 26.08.2021, Sputnik Italia

Le correnti fresche e settentrionali sono previste in arrivo anzitutto al centro e al nord dell’Italia, con la colonnina di mercurio che potrebbe scendere in modo anche significativo. L’origine dell’aria fredda è infatti polare e si abbatterà infine sul sud della Penisola.In alcune regioni italiane potrebbe essere utile tenere alla portata anche un giubbotto, perché le temperature, in media, scenderanno anche di 8°C, spiega Il Meteo.it.Le prime regioni che dovranno proteggersi da temporali e grandinate sono il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la Liguria e le Marche.I primi temporali locali sono previsti già nella giornata di oggi giovedì 26 agosto, ma si faranno più intensi a partire da venerdì 27 dal Veneto alla Toscana ed anche in Abruzzo.Sabato 28 l’Italia vivrà una giornata molto instabile, all’insegna di aria fresca, rovesci e temporali al centro e instabilità localizzata al sud.L’estate è terminata anzitempo o è “solo” l’emergenza climatica che ha fatto saltare il banco?

