Londra ai rifugiati afghani verso il Regno Unito: “Scappate in un paese terzo entro il 31 agosto”

Londra ai rifugiati afghani verso il Regno Unito: “Scappate in un paese terzo entro il 31 agosto”

Secondo quanto riferito dai media britannici, agli afgani in fuga verso il Regno Unito sarebbe stato consigliato di "recarsi in un paese terzo", dal momento... 26.08.2021, Sputnik Italia

A partire dal 14 agosto, le nazioni occidentali hanno trasportato in via aerea oltre 80.000 persone, tra occidentali e afghani, per le massiccie operazioni di evacuazione in corso dall'aeroporto di Kabul. Tuttavia, martedì scorso, i talebani* hanno fatto sapere che gli Stati Uniti dovranno rigorosamente rispettare la scadenza del 31 agosto per ritirare tutte le forze dall'aeroporto, per cui la spola dovrà presto essere interrotta.Mentre le truppe britanniche si precipitano a trasportare in aereo i circa 1.500 interpreti rimanenti e altri impiegati che lavoravano in Afghanistan entro l'incombente scadenza, agli afghani idonei al il trasferimento in Gran Bretagna è stato consigliato di provare a "raggiungere il confine", ha riferito The Guardian.Secondo il segretario alla Difesa Ben Wallace, ci sono pochi posti disponibili sui voli di soccorso della RAF britannica e l'utilizzo di un paese terzo, come il Pakistan o l'Iran, sarebbe stato suggerito come opzione per coloro che non sono stati convocati all'aeroporto internazionale di Kabul per un volo.“Se pensano di potercela fare in un paese terzo, potrebbe essere la soluzione migliore e più sicura. Consiglio di provare ad arrivare al confine", ha detto una fonte che ha citato Wallace in una chiamata Zoom mercoledì pomeriggio con un gruppo di parlamentari interpartitici.Si dice anche che il Regno Unito stia valutando l'istituzione di centri di accoglimento in "paesi terzi" per coloro che hanno diritto al reinsediamento o all'asilo. Wallace a tale proposito avrebbe aggiunto:Per quanto riguarda invece gli afghani già convocati dai funzionari occidentali all'aeroporto internazionale di Hamid Karzai per l'evacuazione, questi possono procedere secondo le indicazioni ricevute, scrive il giornale britannico.Il consiglio di prendere in considerazione l'ipotesi di un "paese terzo" che, secondo quanto pubblicato, Wallace avrebbe dato, non è da intendere come "un messaggio di disperazione". Fonti citate della difesa precisano che il programma di evacuazione rimarrà aperto fino alla scadenza.Ben Wallace non avrebbe tuttavia dato indicazioni chiare sull’ultimo volo disponibile per l’evacuazione verso il Regno Unito.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

raus jUEde Un consiglio interessato, visto che al massimo domani non ci sarà più un aereo inglese all'aeroporto di Kabul. Francia e Spagna se ne sono già andate. Resta solo l' Italia con il suo eroismo peloso di sinistra. 0

franco296 Eroismo peloso di sinistra? A esseri sinceri di peloso in Italia c'è tutto l'arco: da destra a sinistra e viceversa, passando per il centro (tranne sporadiche eccezzioni). Sono tutti genuflessi ai poteri anglosionisti, europei e della finanza privata. 0

