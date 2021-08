https://it.sputniknews.com/20210826/la-previsione-di-fauci-ecco-quando-la-pandemia-sara-sotto-controllo-12661308.html

La previsione di Fauci: ecco quando la pandemia sarà sotto controllo

La previsione di Fauci: ecco quando la pandemia sarà sotto controllo

Per il virologo americano se 90 milioni di americani si convinceranno a vaccinarsi la pandemia potrebbe essere sotto controllo entro la primavera del 2022.

Il virologo americano Anthony Fauci, consigliere sanitario del presidente Joe Biden, scommette sulla fine della pandemia entro la primavera del 2022.A partire da questo periodo, assicura l’immunologo in un’intervista alla Cnn, dopo un inverno “che potrà essere complicato dall’arrivo dell’influenza e di altri virus respiratori stagionali”, potremo “recuperare un certo livello di normalità, ricominciando ad andare al ristorante o a teatro”.Per raggiungere questo obiettivo, però, avverte Fauci, c’è bisogno di convincere quei 90 milioni di americani non ancora vaccinati ad immunizzarsi contro il Covid. Il discorso vale anche per i guariti: “Chi guarisce dal virus e poi si vaccina ha un enorme aumento della protezione”, fa sapere il virologo.Per il direttore del National institute of allergy and infectious diseases non esiste una percentuale specifica di popolazione vaccinata tale da garantire che non riprendano i contagi.Proprio a causa della variante Delta gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare una nuova ondata di contagi e ospedalizzazioni che, secondo i dati diffusi dall’agenzia Reuters, crescono in particolare in Florida, Mississippi, Louisiana e Texas, con un migliaio di decessi al giorno – in aumento del 23 per cento rispetto alla scorsa settimana – e oltre 150mila nuovi casi.Se le previsioni del virologo della Casa Bianca fossero confermate, ora questo obiettivo sarebbe a rischio. Un altro inverno in emergenza sanitaria significherebbe, osserva l’emittente Usa, un rallentamento della ripresa economica e una sempre maggiore polarizzazione dell’elettorato in una nazione già fortemente divisa politicamente dal virus.Gli ultimi sondaggi della Nbc e della Cbs, ricorda la Cnn, mostrano come la fiducia nel presidente sulla gestione della pandemia sia in calo. Se l’emergenza durasse ancora per molto, quindi, offrirebbe un’opportunità politica ulteriore ai Repubblicani, che accusano la presidenza Biden di aver fallito su più fronti, dalla pandemia al caos in Afghanistan.

Némesis [1/2] Ovviamente, i moderni usurai non potevano certo venirci a dire "dovete farvi chippare perché vogliamo controllare tutto quello che fate ovunque siate", e nemmeno "...perché vogliamo privarvi d'ogni vostro avere sostituendo il denaro reale con quello virtuale gestito a nostro piacimento", per cui si sono inventati il cavallo di troia "virus", in modo da fregare i popoli col più irrazionale di tutti i sentimenti, cioè la paura... L'attuale obiettivo è pertanto quello di sfiancare la gente con un crescendo di obblighi e divieti - lockdown, coprifuoco, greenpass, vaccinazioni a scadenza sempre più ravvicinata, chissà cos'altro ancora! - in modo che... [segue] 21

Némesis [2/2] ...quando la rana sarà cotta a puntino, potranno comodamente rifilare la successiva fregatura, offrendo come soluzione di tutti i fastidi il miracoloso CHIP SANITARIO (peraltro già approntato e brevettato), APRIPISTA PER TUTTI GLI ALTRI CHE DOVRANNO NECESSARIAMENTE SEGUIRE... Mica crederete veramente che la costosa e capillare rete di telecomunicazioni fatta crescere insieme alla pandemia sarà solo per farci comunicare meglio o attivare qualcosa a distanza, NEL CD INTERNET DELLE COSE LE "COSE" DA CONTROLLARE SAREMO SOPRATTUTTO N-O-I !... 11

