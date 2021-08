https://it.sputniknews.com/20210826/incriminato-a-los-angeles-il-pornodivo-ron-jeremy-oltre-30-i-capi-daccusa-per-molestie-sessuali-12661592.html

Incriminato a Los Angeles il pornodivo Ron Jeremy, oltre 30 i capi d'accusa per molestie sessuali

L’attore pornografico statunitense Ron Jeremy è stato incriminato per più di 30 casi di aggressione sessuale, dopo che una serie di accuse gli sono state mosse... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T12:04+0200

Jeremy è considerato uno dei più grandi nomi dell'industria cinematografica per adulti, essendo apparso in migliaia di film espliciti che risalgono ai primi anni '70.Accuse di cattiva condotta sessuale erano già emerse contro l'attore in passato, tuttavia, molti nel settore hanno affermato che gran parte delle denunce sono state ignorate per via della fama del pornodivo.La nota del procuratore include anche singole accuse di atti osceni contro minori, costrizione alla sodomia e aggressione con l'intento di commettere stupro. I presunti reati di Jeremy sarebbero stati commessi contro circa 21 donne, in un periodo di 23 anni, nell'area di Los Angeles, in locali notturni e bar. L'età delle vittime varia dai 15 ai 51 anni.L'avvocato che rappresenta Jeremy ha detto alla Reuters mercoledì che la 68enne star del cinema per adulti è "innocente" e che l'attore non ha nulla a che vedere con le accuse mosse, ribadendo le posizioni passate mantenute dal cliente.Jeremy, la cui prossima apparizione in tribunale è prevista per il 12 ottobre, era stato già accusato di crimini sessuali nel 2020 ed era rimasto in custodia prima del processo. All'epoca, i reati coinvolgevano solo quattro donne, abbastanza però per rischiare fino a 90 anni di carcere."Troppo spesso chi subisce reati sessuale rimane emarginato” ha detto George Gascón, procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, nella dichiarazione che ha accompagnato il rilascio della nota. "Dobbiamo assicurarci che le vittime di tali reati abbiano tutte le opzioni disponibili per essere aiutate nel recupero, compreso un servizio d'assistenza per le cure e un supporto legale per la denuncia".

