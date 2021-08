https://it.sputniknews.com/20210826/in-slovacchia-4-persone-morte-dopo-vaccinazione-contro-il-covid-12672567.html

In Slovacchia 4 persone morte dopo vaccinazione contro il Covid

In Slovacchia 4 persone morte dopo vaccinazione contro il Covid

In Slovacchia, quattro persone sono morte dopo essere state vaccinate con i sieri anti-Covid di AstraZeneca, Pfizer e Moderna. 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T22:09+0200

2021-08-26T22:09+0200

2021-08-26T22:32+0200

slovacchia

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/10462252_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ccde418042d84667a5c8686c9b60f16a.jpg

In Slovacchia tra i circa 8.200 casi di effetti collaterali associati alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19, sono stati registrati quattro decessi, secondo una dichiarazione dell'Istituto statale per il controllo dei farmaci, pubblicata oggi sul suo sito web. Dei quattro decessi, 2 sono legati all'inoculazione del vaccino AstraZeneca e 1 a testa per i sieri Pfizer/BioNTech e Moderna. Complessivamente, sono state segnalate 472 reazioni avverse gravi per il vaccino Pfizer/BioNTech, tra cui ipertensione persistente, ictus, infarto miocardico, artrite, pericardite e crisi ipertensive.Per il vaccino Moderna, l'Istituto ha segnalato 89 reazioni avverse gravi, tra cui paralisi temporanea, ipertensione persistente, trombosi, perdita di coscienza, ictus ed embolia polmonare.Il vaccino AstraZeneca ha ricevuto 294 segnalazioni di effetti collaterali gravi a seguito della vaccinazione. I casi più comuni sono stati perdita di coscienza a breve termine, trombosi, paresi del nervo facciale, convulsioni in pazienti affetti da epilessia, embolia polmonare, ictus, infarto miocardico, crisi ipertensive.Il vaccino Johnson & Johnson ha avuto 27 casi gravi, tra cui perdita di coscienza, allucinazioni e iperpiressia. Solo due segnalazioni serie sul vaccino russo Sputnik V: un persistente aumento della pressione sanguigna e flebotrombosi. Secondo il ministero della Salute slovacco, al 26 agosto 2,36 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre 2,14 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale con il richiamo della seconda dose.

https://it.sputniknews.com/20210804/aifa-pubblica-rapporto-su-vaccinazione-anti-covid-16-reazioni-avverse-gravi-su-100mila-dosi-12388449.html

raus jUEde Ma no, era tutta gente che stava male prima della vaccinazione. I soliti furbi che ora sperano di ricavare qualche soldino di risarcimento. Ladri di galline. 0

1

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovacchia, vaccino, coronavirus nel mondo