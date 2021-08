https://it.sputniknews.com/20210826/in-russia-registrato-nuovo-vaccino-contro-il-covid-19-12671062.html

In Russia registrato nuovo vaccino contro il Covid-19

In Russia registrato nuovo vaccino contro il Covid-19

Il ministero della Salute ha registrato il siero anti-Covid EpiVacCorona-N. 26.08.2021

2021-08-26T19:31+0200

2021-08-26T19:31+0200

2021-08-26T19:31+0200

Il ministero della Salute russo ha registrato un altro vaccino contro il coronavirus: "EpiVacCorona-N", emerge dai dati del registro statale dei medicinali. Come indicato nelle istruzioni, il farmaco viene iniettato due volte con un intervallo di 14-21 giorni con una dose di 0,5 ml nel muscolo deltoide. Se ciò non è possibile, viene effettuata un'iniezione nel muscolo vasto mediale della gamba.Le reazioni avverse dopo la vaccinazione con "EpiVacCorona-N" sono dolore nella zona di inoculazione, un aumento di breve durata della temperatura corporea e raramente l'angioedema (edema di Quincke). Il farmaco può essere utilizzato per la profilassi negli adulti di età compresa tra 18 e 60 anni, è controindicato nelle donne in gravidanza. Sono ora disponibili tre farmaci per la vaccinazione in Russia: Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac. La rivaccinazione viene effettuata con Sputnik Light. All'estero i vaccini più popolari sono Pfizer e BioNTech (creati in Germania e negli Stati Uniti), AstraZeneca (Gran Bretagna e Svezia), Moderna (USA), nonché i cinesi BBIBP-CorV, Sinopharm e CoronaVac.

