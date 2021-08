https://it.sputniknews.com/20210826/i-medici-al-ministro-speranza-chiediamo-a-chi-accede-al-sistema-sanitario-se-ha-fatto-il-vaccino-12663477.html

I medici al ministro Speranza: chiediamo a chi accede al Sistema Sanitario se ha fatto il vaccino

La strada della persuasione è quella che vorrebbe percorrere la Federazione dei medici, per convincere i refrattari over 50 a vaccinarsi contro il Covid-19. 26.08.2021, Sputnik Italia

La Federazione nazionale dei medici è disposta a tentarle tutte pur di convincere il maggior numero possibile di persone a vaccinarsi, e così propone al ministro della Salute, Roberto Speranza, di chiedere a chiunque accede al Sistema sanitario nazionale (Ssn) se ha fatto il vaccino o meno.La proposta arriva dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che all’Adnkronos Salute ha proposto di chiedere all’utenza che accede al Ssn “se ha fatto la vaccinazione anti-Covid e, nel caso di risposta negativa, provare a convincerlo e persuaderlo sulla necessità”.Poiché il presidente di Fnomceo ragiona in base all’esperienza che ha come medico, sa che c’è sempre uno zoccolo duro di persone che non hanno alcuna intenzione di fare il vaccino: “Lo diciamo sull'esperienza delle vaccinazioni antinfluenzali dove c'è sempre stata una resistenza”.L’ultima chance prima dell’obbligoE se anche questa strada dovesse fallire? ”Aspettiamo ancora qualche mese per vedere l'andamento epidemiologico e la pressione sugli ospedali”, dice Anelli, e poi capiremo se sarà necessario obbligare per legge le persone a vaccinarsi contro il coronavirus.In molti, infatti, stanno giocando sul fatto che altri si vaccinano, creando anche per loro la famosa immunità di comunità, ma dal momento che tale immunità non sarà raggiunta, come hanno spiegato alcuni epidemiologi, è plausibile che l’obbligo possa essere esteso almeno alle persone che frequentano determinati ambienti.

Igor Yak Sto in Italia da 18 anni, mai mi sono rivolto ad un ospedale, ma adesso mi state provocando. Voglio sentire gli argomenti di un medico che cercherà di convincermi di fare vaccino. Ho 54 anni. Proprio sto rappresentando sta gente che resiste più di tutti. Intanto sono abbastanza curioso. 0

MG Mg SONO ALLE STRETTE CI' PROVANO CON TUTTI I MEZZI, A FINE SETTEMBRE BY BY PUNTURINA. STO ASPETTANDO IL SIGNOR NORIMBERGA, POI LI VADO A CERCARE IO UNO AD UNO , E LI PRESENTERO A LUI. 0

