Green pass: ristoratore non vuol fare lo ‘sceriffo’ e chiude la sala interna del suo ristorante

I ristoratori in queste prime settimane di green pass obbligatorio hanno trovato strade differenti per protestare contro l’imposizione di legge. 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T23:11+0200

Alcuni si rifiutano di controllarlo e vanno incontro all’eventuale scontro frontale con le autorità di polizia qualora dovessero essere controllati.Altri, invece, più astutamente riservano le aree esterne principalmente a quel 30% di popolazione sopra i 12 anni che ancora non si è vaccinata. In pratica chi ha il green pass o mangia nelle sale interne o si va a fare una passeggiata invece di mangiare.E poi ci sono i ristoratori come quello di Follonica, che non considerandosi uno “sceriffo”, ha deciso di chiudere del tutto la sala interna.Lui il green pass proprio si rifiuta di controllarlo anche a chi lo ha e non lo ha falsificato, oppure ha quello provvisorio della prima dose scaduto perché non ha fatto la seconda dose.“Non essendo sceriffi ma umili ristoratori, la sala interna non è disponibile”, si legge sulla lavagna che solitamente all’ingresso dei ristoranti presenta ai clienti il menu del giorno.Le ragioni del ristoratoreIl ristoratore protesta perché, dice, al supermercato non viene richiesto, sui mezzi pubblici super affollati non viene richiesto, ma perché proprio io devo fare lo sceriffo?E ricorda che se le autorità fanno saltare fuori qualche incongruenza poi ci devono rimettere loro come è già accaduto.E poi si sfoga ricordando che nei ristoranti delle autostrade hanno continuato a stare aperti anche durante i mesi del lockdown, mentre loro sono stati costretti a rimanere chiusi.

