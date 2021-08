https://it.sputniknews.com/20210826/gli-anticorpi-del-lama-possono-essere-utili-per-combattere-il-covid-e-le-varianti-12664632.html

Gli anticorpi del lama possono essere utili per combattere il Covid e le varianti

Gli anticorpi del lama possono essere utili per combattere il Covid e le varianti

Non è la prima volta che i lama sembrano essere candidati per salvare il mondo da una malattia pericolosa poiché, nel 2016, gli studi hanno dimostrato che gli... 26.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-26T21:34+0200

2021-08-26T21:34+0200

2021-08-26T21:34+0200

animali

medicina

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/626/20/6262014_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_51021c765683a19ab94925fcd852f606.jpg

Gli anticorpi del lama potrebbero essere utili contro il coronavirus e le sue varianti contagiose, secondo il centro belga per le biotecnologie mediche VIB-UGent.Il nome del lama che ha aiutato i ricercatori a sostenere questa tesi è Winter, e i suoi anticorpi sono stati estratti e testati in laboratorio, dimostrando che erano efficaci contro il virus e le sue varianti. Gli anticorpi sono molto piccoli, con le loro dimensioni che consentono loro di legarsi a una certa parte della proteina spike del virus, proteggendola dall'infezione. Il capo medico Dominique Tersago ha affermato che gli anticorpi di Winter hanno dimostrato di avere una "forte attività di neutralizzazione" contro la pericolosa variante Delta durante i test di laboratorio. Il centro ha anche spiegato che una terapia con questi anticorpi potrebbe integrare i vaccini, migliorando la protezione delle protezione con un sistema immunitario indebolito. In precedenza diversi studi hanno inoltre dimostrato l'efficacia degli anticorpi del lama contro i coronavirus SARS e MERS, simili al SARS-CoV-2 del Covid-19. I ricercatori hanno sottolineato che alcuni animali, come i lama, producono anticorpi di tipo diverso rispetto agli umani, chiamandoli "nanocorpi". Si diceva che fossero molto stabili, permettendo così di essere conservati più a lungo dopo la produzione. I "nanocorpi" possono anche essere iniettati direttamente nei polmoni, un'opzione ritenuta particolarmente utile per combattere le complicazioni del Covid-19.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animali, medicina, coronavirus nel mondo