Gli Abba tornano con nuove canzoni dopo 40 anni

Gli Abba tornano con nuove canzoni dopo 40 anni

Sul sito e nel profilo Twitter agli utenti viene offerta la registrazione alla risorsa per essere i primi a sapere cosa uscirà il 2 settembre di quest'anno.Secondo il tabloid Sun, dopo una lunga pausa, gli Abba presenteranno cinque nuove canzoni. Secondo il Sun, oltre alle nuove canzoni, è previsto uno spettacolo olografico. Era previsto nel 2019, ma è stato rinviato per la pandemia di coronavirus. "Finalmente", "39 anni dopo", "Sono incredibilmente felice e molto emozionato! Gli Abba sono tornati!" - i commenti entusiasti dei fan della band svedese.L'ultimo album in studio della band, "The Visitors", è stato pubblicato nel 1981, e più di dieci anni dopo sono stati pubblicati altri tre brani inediti.Gli Abba sono una delle band di maggior successo nella storia della musica pop. Il gruppo, fondato nel 1972 e intitolato alle prime lettere dei nomi degli interpreti, divenne popolare dopo aver vinto l'Eurovision del 1974 con il brano "Waterloo". È ancora considerata una delle più grandi band del concorso canoro internazionale. All'apice del successo, gli Abba erano due coppie sposate: Bjorn Ulveus e Agneta Feltskog, così come Benny Andersson e Annie-Fried Lingstad. Tuttavia, entrambe queste famiglie si sono sciolte durante l'attività musicale.

