Giovane donna trovata morta in un oliveto a Livorno, forse proviene dal rave-party di Viterbo

Il proprietario di un’azienda agricola di Livorno ha trovato il corpo di una donna coperto parzialmente da un telo azzurro in un oliveto. 26.08.2021, Sputnik Italia

Il corpo appartiene a una giovane donna di cui per ora non si conosce l’identità. Lo stato di avanzata decomposizione della vittima non permette agli inquirenti di avanzare molte ipotesi. Dalle prime analisi non sono risultati segni di violenza e sarà l’autopsia, quindi, a chiarire meglio.L’ipotesi è che la donna non sia morta lì, ma sia stata portata nell'uliveto post mortem. Una delle piste seguite dagli investigatori tiene conto anche della possibilità che la giovane possa aver partecipato al rave-party della scorsa settimana, svoltosi a Valentano nel viterbese, che sia morta lì per overdose e che poi sia stata trasportata in quel campo da chi non sapeva come disfarsi del cadavere.Nessun documento è stato trovato sul cadavere, ma gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere nel raggio di alcuni chilometri, anche perché a quel campo si accede solo da due strade: la Vecchia Aurelia e una strada comunale che porta ad una fattoria didattica.

